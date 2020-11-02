Россияне попытались изгнать из десятилетнего сына бесов чесноком и иконами

Жители Волгоградской области попытались изгнать из десятилетнего ребенка бесов с помощью чеснока и икон. Видеозапись домашнего обряда опубликована в YouTube-канале муниципального телевидения Волгограда.

На записи видно, как взрослые по очереди держат мальчика, издающего рычащие звуки. Время от времени ему показывают иконы, крест, и дают чеснок. «Надо вызывать кого-то, так дело не пойдет. А потом монастырь, монастырь и монастырь», — говорит кто-то из родственников за кадром. В объектив камеры попал и маленький ребенок, наблюдавший за обрядом «экзорцизма».

Как уточняет «Комсомольская правда», герои видео — жители села Гусевка. Знакомые россиян рассказали, что не замечали за ними ничего необычного. Директор школы, которую посещает ребенок, признался, что школьник часто баловался и привлекал к себе внимание, однако ничего похожего на то, что есть на видео, в учебном заведении не наблюдали. Издание отмечает, что на ситуацию уже отреагировали в органах опеки и в комиссии по делам несовершеннолетних.

В июле пытавшийся изгнать бесов из клиентки индийский колдун сначала поджег женщину, а затем накормил свиными фекалиями. Через некоторое время состояние местной жительницы ухудшилось, ее госпитализировали с ожогами.