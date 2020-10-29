В России трое детей попали в больницу из-за постоянных избиений отчима и матери

В Москве трое маленьких детей попали в больницу из-за того, что их постоянно избивали отчим и мать. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, у россиян был один общий ребенок, родившийся в 2018 году, однако мужчина был отчимом для еще троих детей — девочки 2014 года рождения и двоих мальчиков 2012 и 2016 года рождения, которых систематически избивал.

По словам детей, их бил не только отчим, но и мать. Прокуратура организовала проверку — в действиях родителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). Материалы переданы в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что жительницу Московской области отправили на 10 лет в колонию общего режима за избиение до смерти трехлетнего приемного сына. Следствие и суд установили, что женщина избивала ребенка по незначительным поводам, нецензурно выражалась в его адрес, не заботилась о нем и не воспитывала. При этом она знала, что у мальчика было заболевание центральной нервной системы и ему требовался особый уход. После очередного избиения его госпитализировали, через неделю он умер в больнице. Россиянка не признала вину.