Россия
 
Последние новости
Стал известен диагноз устроившего стрельбу в казанской школе
Богатейший человек мира избавился от акций своей компании на миллиарды долларов
В Индии начали защищаться от коронавируса навозом
Жена Медведчука сообщила о возвращении домой
Заглянувший под юбку мужчина встал на колени и взмолился о пощаде
Мишустин вспомнил о способе заработать в молодости
Правительство исключило ввод осеннего локдауна в России
В Татарстане похоронили восьмерых жертв массового убийства в школе
Палестинцы обстреляли израильтян из российского ПТРК «Корнет»
Актер из «Анатомии страсти» совершил каминг-аут
Новости партнеров
Прослушать новость

Пьяный россиянин выкинул ребенка из окна пятого этажа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Кирове пьяный местный житель выкинул из окна пятого этажа полуторагодовалого ребенка своей знакомой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 42-летний россиянин совершил убийство ребенка днем во вторник, 11 мая, когда находился с ним наедине. Причины его поступка неизвестны.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

СКР также возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК России («Халатность»). По версии следствия, к произошедшему могло привести халатное отношение должностных лиц органов системы профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних, которые не контролировали семью и не проводили с ней профилактические работы, а также учреждений здравоохранения, которые должны следить за состоянием ребенка. Известно, что мать состояла на профилактических учетах.

В декабре 2020 года в Новой Москве женщина выкинула из окна 13-го этажа трехмесячного ребенка своей подруги, находясь в гостях, он умер. На допросе женщина рассказала, что все случилось по причине обострения у нее психического расстройства, однако согласно данным стационарной психолого-психиатрической экспертизы, женщина симулировала болезнь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бросившую ребенка подруги в окно россиянку признали вменяемой и назвали ее мотив
Появились подробности о выбросившей из окна ребенка в Москве женщине
В Москве женщина выкинула из окна грудного ребенка подруги