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Появились подробности о выбросившей из окна ребенка в Москве женщине

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Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Женщина, которая выбросила из окна ребенка подруги, по предварительным данным, имеет психическое расстройство. Подробности о россиянке выяснил Telegram-канал LifeShot.

По его данным, 30-летняя женщина по имени Дарья страдает острым полиморфным психопатическим расстройством. При таком заболевании у человека могут появляться галлюцинации, бред и мания преследования.

Женщина рассказала, что пришла в гости к подруге, зашла в ванную, где был ребенок, и выбросила его в окно. Дарья не смогла объяснить причины своего поступка.

Мать ребенка рассказала, что попросила подругу посидеть с дочерью, пока она сходит в магазин. Отец считает, что Дарья была в наркотическом опьянении, пишет «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Новой Москве женщина выкинула грудного ребенка подруги из окна, он умер. Тело обнаружили возле жилого дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Сообщалось, что женщина приезжала к подруге, чтобы забрать бандаж для беременных — она тоже ждет ребенка. Прокуратура Москвы начала проверку.

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