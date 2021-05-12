В России ребенок провел взаперти с мертвыми родителями три дня и смог выбраться

В Калининграде трехлетний ребенок три дня провел взаперти с мертвыми родителями, после чего смог выбраться в подъезд, самостоятельно открыв дверь. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Калининградской области.

По предварительным данным, родители ребенка перестали выходить на связь с вечера 7 мая. 10 мая ребенок смог открыть дверь квартиры и выйти на лестничную площадку, где его обнаружили жильцы дома. В квартире нашли тела 27-летнего мужчины и его 23-летней жены.

При осмотре места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на телах не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые позволят установить точные причины и давность наступления смерти.

Известно, что семья является благополучной и не состояла ранее на профилактических учетах. Ребенка направили в отделение сестринского ухода в медицинское учреждение, он находится под круглосуточным наблюдением врачей, его здоровью ничего не угрожает. Решается вопрос о его передаче под опеку бабушке.

В марте 2020 года сообщалось, что в Москве двухлетняя девочка провела в одиночестве два дня рядом с телом мертвой матери. Известно, что 27-летняя женщина была избита, на ее теле были обнаружены многочисленные синяки. Подозреваемого в избиении мужчину задержали.