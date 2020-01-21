Тела матери и дочери нашли в душевой кабине затопленного российского хостела

В душевой кабине в пермском хостеле «Карамель», где из-за прорыва трубы погибли пять человек, нашли тела 44-летней женщины и ее четырехлетней дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания предположил, что в момент происшествия мать и дочь готовились ко сну.

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Прорыв трубы в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе произошел 20 января. В результате погибли пять человек, среди них ребенок. Не менее шести человек пострадали. Власти Пермского края выплатят по 500 тысяч рублей семьям погибших, пострадавшим — от 200 до 300 тысяч рублей. Средства будут направлены из резервного фонда правительства края.

По словам местных жителей, управляющая компания, которая обслуживала здание с хостелом и соседние дома, практически не следила за состоянием зданий и труб. После случившегося в Совете Федерации анонсировали обсуждение законопроекта о запрете на размещение отелей в подвальных помещениях.

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