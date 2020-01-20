Постояльцы затопленного кипятком хостела оказались пациентами онкоцентра

Постояльцами мини-отеля «Карамель» в Перми, где из-за прорыва трубы теплоносителя погибли и пострадали люди, были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Анатолий Маховиков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 20 января.

«Я думаю, что есть, действительно, масса людей, которые приезжают с онкобольными, и им надо где-то размещаться», — сказал он.

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По его словам, онкоцентр находится через дорогу от мини-отеля.

В результате прорыва трубы в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек, среди них ребенок.

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