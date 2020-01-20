Появились подробности происшествия с обварившимися насмерть людьми в хостеле

Хостел «Карамель» в Перми, где ночью 20 января погибли пять человек в результате прорыва трубы с кипятком, должен был закрыться через месяц из-за нарушений. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, в феврале 2019 года сотрудники МЧС в ходе проверки выявили многочисленные нарушения норм безопасности и выдали предписание — освободить помещение до 20 февраля 2020 года.

Мини-отель располагался в подвале жилого здания, лопнула транзитная тепловая труба 1962 года постройки и постояльцев залило кипятком, уточняет «Коммерсантъ». По предварительной информации, тепловая централь была бесхозной, и 12 декабря 2019 года ее передали в управление «Пермской сетевой компании».

В администрации Перми рассказали, что трагедии в мини-отеле предшествовал еще один прорыв трубы около 2:00 ночи, инцидент произошел примерно в 300 метрах от дома на улице Советской Армии, дом 27. Из-за этого дефекта сейчас без горячего водоснабжения находятся порядка 20 жилых домов.

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержан собственник отеля «Карамель», сообщает «Эхо Перми», не уточняя фамилию задержанного.

В результате ЧП погибли пять человек, трое — госпитализированы. Губернатор Максим Решетников объяснил такое количество жертв отсутствием в отеле эвакуационного выхода.

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