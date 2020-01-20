Увеличилось число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в отеле в Перми

Число пострадавших из-за прорыва трубы в мини-отеле в Перми увеличилось с трех до шести. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в своем Instagram.

По словам Мелеховой, в ожоговый центр поступили трое пострадавших. Одна пациентка в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Еще трое человек отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы в отеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек, еще. На место происшествия прибыл глава региона Максим Решетников.

В сентябре прошлого года труба уже прорывалась, тогда был затоплен этот же номер отеля, но постояльцев в нем не было. Для ремонта наняли компанию «Профи Дом», на которую неоднократно жаловались за некачественное оказание услуг. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц

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