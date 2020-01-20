Опубликовано видео с места прорыва трубы с кипятком в пермском отеле, в результате которого погибли пять человек. Запись опубликовало издание Baza.

Отмечается, что в сентябре прошлого года труба уже прорывалась, тогда был затоплен этот же номер отеля, но постояльцев в нем не было. Для ремонта наняли компанию «Профи Дом», на которую неоднократно жаловались за некачественное оказание услуг, сообщает издание.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщается на сайте Следственного комитета по Пермскому краю.

Ранее стало известно, что в результате прорыва трубы в отеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек, еще трое пострадали. На место происшествия прибыл глава региона Максим Решетников.

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