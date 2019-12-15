Кипяток с потолка полился на посетителей МФЦ в российском регионе

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Коммунальная авария произошла в многофункциональном центре (МФЦ) в Сургуте. На посетителей и сотрудников МФЦ полился кипяток. Видео опубликовано в паблике «К-информ» во «ВКонтакте».

МФЦ расположено в здании торгово-развлекательного центра «Сити-Молл». На кадрах видно, как сверху хлынула вода, а затем упала секция потолка. Сотрудники МФЦ огородили место ЧП стульями, вывели посетителей, сообщает региональное издание «Муксун».

Позже выяснилось, что прорвало трубу с горячей водой. Рядом с ней под потолком оказались вмонтированы провода под электрическим током.

В результате ЧП никто не пострадал.

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