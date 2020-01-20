Следственный комитет показал залитый кипятком хостел после гибели людей

Следственный комитет России показал залитый кипятком пермский хостел «Карамель» после гибели людей. Видео было опубликовано на официальном Youtube -канале ведомства. На кадрах виден пар внутри помещения, а также большое количество воды на полу.

В результате прорыва трубы в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек, среди них ребенок. Один из местных жителей рассказал, что в прошлом или позапрошлом году в подвале дома, где находится хостел, уже был потоп. Он же рассказал, что туда заселяются люди, чьи родственники лежат в онкоцентре неподалеку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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