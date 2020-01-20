Очевидцы рассказали о затопленном кипятком пермском хостеле

Очевидцы и местные жители рассказали подробности о хостеле «Карамель» в Перми, где пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком, и пожаловались на управляющую компанию, обслуживающую здание. Об этом сообщает издание 59.ru.

Жилец соседнего дома пожаловался на проблемы с трубами. По его словам, управляющая компания «Профи-Дом», которая также следит за домом, где был хостел, отказалась разбираться с начислением трех тысяч рублей за отопление. Он рассказал, что при этом трубы и горячая вода были «еле теплыми», а в квартире стоял «дубак». Мужчина добавил, что трубы в доме старые и дырявые, но их не меняют.

Жительница дома, где расположен хостел, Елена Юдина сообщила, что трубу прорвало в промежутке между двумя и тремя часами ночи. По ее словам, в доме сразу отключили отопление и свет, в окно она увидела очень сильный пар. По радио женщина услышала, что погибли четыре человека. Она рассказала, что тоже жаловалась на компанию «Профи-Дом», так как за 12 лет, что она живет в доме, УК не покрасила здание. Женщина подчеркнула, что аварии с трубами происходили и раньше — летом жителям отключали воду.

Еще один житель подтвердил, что это не первая авария в подвале — год или два назад там также был потоп. Он уточнил, что в отель заселяются те, чьи родственники лежат в онкоцентре неподалеку. При этом он добавил, что у жильцов не было проблем с хостелом. Другой очевидец рассказал, что около четырех утра его жена увидела пар. По его словам, кипяток дошел до порога отеля. Он отметил, что «Карамель» располагается в доме минимум шесть лет.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек, среди них ребенок. На место происшествия прибыл глава региона Максим Решетников. Число пострадавших из-за прорыва трубы в хостеле в Перми увеличилось с трех до шести.

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