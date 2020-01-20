Семьям погибших в пермском отеле выплат по полмиллиона рублей

Власти Пермского края выплатят материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате из-за прорыва трубы теплоносителя в мини-отеле «Карамель». Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 20 января.

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Семьям погибших выплатят по 500 тысяч рублей, пострадавшим — от 200 до 300 тысяч рублей. Средства будут направлены из резервного фонда правительства края.

В результате прорыва трубы в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек, среди них ребенок. Не менее шести человек пострадали.

По словам местных жителей, управляющая компания, которая обслуживала здание с хостелом и соседние дома, практически не следила за состоянием зданий и труб. После случившегося в Совете Федерации анонсировали обсуждение законопроекта о запрете на размещение отелей в подвальных помещениях.

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