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Стало известно об исчезновении владельца пермского хостела с пятью погибшими

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Владелец пермского хостела «Карамель» Сергей Щербаков, где погибли пять человек, исчез. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 20 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, следователи начали разыскивать Щербакова. Выяснилось, что на работу он не выходил, по месту жительства он также отсутствовал.

«Оперативники выяснили, что сразу после первой информации о трагедии он купил билет в Москву и вылетел. По данным авиакомпании, около 13:00 по местному времени он вылетел. Однако в настоящее время его разыскивают для того, чтобы опросить по факту случившегося», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Источник опроверг информацию о задержании Щербакова. Он уточнил, что в настоящее время готовятся формальные документы на объявление предпринимателя в федеральный розыск.

В результате прорыва трубы в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек, среди них ребенок. Не менее шести человек пострадали.

По словам местных жителей, управляющая компания, которая обслуживала здание с хостелом и соседние дома, практически не следила за состоянием зданий и труб. После случившегося в Совете Федерации анонсировали обсуждение законопроекта о запрете на размещение отелей в подвальных помещениях.

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