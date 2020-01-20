Сенаторы обсудят запрет хостелов в подвалах после ЧП с погибшими в Перми

В Совете Федерации в связи с трагедией в пермском хостеле обсудят введение запрета на размещение отелей в подвальных помещениях, где проходят домовые коммуникации, заявил сенатор Олег Мельниченко. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 20 января.

«Размещения хостелов в подвалах, где проходят все коммуникации, быть не должно», — сказал он.

Минувшей ночью прорыв трубы отопления произошел в мини-гостинице «Карамель». По данным Минздрава, погибли пять человек, шесть пострадали.

Как сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, в помещении не было запасных выходов, поэтому люди не смогли выбраться, передает URA.RU. По данным издания, хостел должен был закрыться через месяц из-за нарушений.

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