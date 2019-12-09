В России младенец больше суток провел взаперти с мертвыми родителями

В бурятском городе Северобайкальске в квартире умерших супругов обнаружили 11-месячного младенца, который провел в квартире с телами родителей больше суток. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Бурятии.

По информации главка, тела родителей ребенка обнаружили вечером 8 декабря коллеги отца. Они пришли навестить его из-за того, что тот не вышел на работу. Следователи вскрыли дверь в квартиру, запертую изнутри.

На месте преступления был обнаружен травматический пистолет. По предварительной версии, женщина убила мужа, после чего совершила самоубийство. СК возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц»). Ребенка передали в приют.

Ранее сообщалось, что в удмуртской Можге 13-летний подросток с тяжелой формой ДЦП и эпилепсией на протяжении недели находился в квартире со своей матерью, умершей от хронического заболевания, после чего умер сам. Мальчик не мог нормально говорить и, проголодавшись, начал кричать. Соседи не обратили внимание на шум, так как такое поведение ребенка якобы считалось обычным.

Подросток добрался на коляске до кухни, открыл кран и попытался попить, но упал. Вода перелилась и затопила кухню. Квартира находилась на первом этаже и соседи не знали, что вода затопила подвал. По предварительной версии, подросток умер от переохлаждения. Тела матери-одиночки и ее сына-инвалида нашли 6 декабря.

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