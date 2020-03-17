Российский ребенок провел два дня с мертвой матерью

Двухлетняя девочка провела в одиночестве рядом с телом умершей матери два дня в одной из квартир в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, ребенка обнаружили в квартире на Партизанской улице. После осмотра врачей девочку передали родной тете.

По информации РЕН ТВ, 27-летняя мать ребенка была избита. На теле женщины были обнаружены многочисленные синяки. Подозреваемого в избиении мужчину задержали.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося, а также причину смерти женщины.

9 декабря 2019 года в бурятском городе Северобайкальске в квартире умерших супругов обнаружили 11-месячного младенца, который провел в квартире с телами родителей больше суток. На месте был найден травматический пистолет. По предварительным данным, женщина убила своего мужа, после чего совершила самоубийство. Ребенок был помещен в реанимацию.

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