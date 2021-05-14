Задержан предполагаемый убийца 12-летней российской школьницы

Правоохранительные органы задержали предполагаемого убийцу 12-летней школьницы, найденной мертвой в лесу у поселка Большое Козино Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Подозреваемый — 59-летний Сергей М. Он ранее судим за сексуальные преступления. Мужчина проживает в городе Заволжье, расположенном в 50 километрах от места расправы. Его по скриншоту с камер наблюдения опознала инспектор по делам несовершеннолетних, работающая по месту его жительства.

Следствие разыскивало велосипедиста в камуфляжной форме, попавшего на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовало региональное управление Следственного комитета России. Следователи просят граждан помочь с поисками возможного очевидца, однако местные жители считают его подозреваемым.

Велосипедиста заметили у школы, когда он смотрел на выходящих детей, передает NN.ru. Сельчане считают, что убийство мог совершить приезжий.

Девочка пропала 13 мая. Она позвонила родителям после уроков и сказала, что возвращается домой, больше на связь она не вышла. Семья живет в военном городке, а дочь ходила на учебу в поселковую школу через лес. Вечером ее тело было обнаружено неподалеку от заброшенной воинской части в лесу. Погибшая была раздета со следами изнасилования.

Ранее 14 мая подруга школьницы рассказала, что могла видеть одного из подозреваемых. По ее словам, несколько дней назад она заметила странного мужчину, сидящего в автомобиле неподалеку от места, где позднее обнаружили тело девочки. Он был там два раза — в пятницу и субботу, 7 и 8 мая. Согласно описаниям, мужчина выглядит примерно на 50 лет, имеет средний рост, темные волосы и смуглую кожу, на лице есть морщины.