Россиянка покончила с собой после попытки убить дочь из-за домашнего задания

В Ярославле женщина придушила дочь во время подготовки домашнего задания, после чего покончила с собой. Мать думала, что убила первоклассницу, но она осталась жива. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Очнувшись, девочка позвонила отцу и пожаловалась на боль в горле. По ее словам, она не могла найти мать. Глава семейства обнаружил супругу мертвой на балконе.

Уточняется, что ранее погибшая уволилась с руководящей должности из-за серьезных ошибок, которые доставили финансовые проблемы ей и ее компании. По этой причине женщина долгое время находилась в стрессе.

По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что сотрудника полиции нашли с огнестрельным ранением в доме родителей в Башкирии. По предварительным данным, он покончил с собой. 32-летний мужчина работал в отделе МВД по Иглинскому району.