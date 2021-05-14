Стали известны подробности о прошлом предполагаемого убийцы российской школьницы

Сергей Матюшин, предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижегородской области, дважды сидел в колонии за изнасилования девочек. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, которому стали известны подробности о прошлом подозреваемого.

В Татарстане он изнасиловал двух малолетних девочек в 1986 году. На тот момент ему было 15 лет, в связи с чем его освободили от уголовной ответственности. Через шесть лет Матюшин совершил новое преступление. Его приговорили к 10 годам за надругательство над ребенком.

После освобождения, в 2004 году Матюшин напал с ножом на восьмилетнюю девочку в лифте. Она сумела вырваться и закричать, жильцы дома схватили насильника. При досмотре у педофила нашли три ножа и веревку. Его посадили на 11 лет. Он освободился в 2016 году.

На зоне у него была кличка «Чикатило».

Матюшин в последние годы жил в городе Заволжье, подрабатывал разнорабочим.

На его след после убийства нижегородской школьницы вышли благодаря камерам наблюдения, которые сняли ехавшего на велосипеде мужчину в камуфляжной форме. Серийного насильника опознала инспектор по делам несовершеннолетних, работающая в Заволжье.

Он сознался в убийстве школьницы. Насильник заметил ее возле учебного заведения, проследил и напал.

12-летняя девочка пропала 13 мая. Она позвонила родителям после уроков и сказала, что возвращается домой, больше она на связь не вышла. Семья живет в военном городке, а дочь ходила на учебу в поселковую школу через лес. Вечером ее тело было обнаружено неподалеку от заброшенной воинской части в лесу. Девочка раздета, со следами изнасилования.