Няню арестовали за распространение детских фотографий сексуального характера

Жительницу Бостона, которая работала няней, арестовали за хранение и распространение детских фотографий сексуального характера. Об этом сообщает Daily Mail.

Полицейские задержали американку Стефани Лак (Stephanie Lak) после обыска в ее квартире, во время которого они обнаружили в ее ноутбуке и трех мобильных телефонах около 100 файлов с материалами о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Помимо этого, женщина также обсуждала жестокое обращение с детьми в социальных сетях.

По информации издания, Лак начала снимать и обмениваться порнографическим контентом в мессенджере Kik с никнеймом SallieDallie69 в декабре прошлого года. Ее неправомерные действия были выявлены сотрудниками Национального центра пропавших без вести и эксплуатируемых детей (National Center for Missing & Exploited Children), которые направили данные расследования в полицию.

Согласно материалу, предполагаемыми жертвами американки стали девочки в возрасте от трех до пяти лет, их имена не раскрываются. «У нее постоянно был доступ к детям. Она долгое время работала няней, — пояснила прокурор Рэйчел Роллинз (Rachael Rollins). — Жертв может быть в разы больше».

На данный момент Лак освобождена из тюрьмы под залог в размере пяти тысяч долларов (376 тысяч рублей) с рядом условий, в том числе запретом на приближение к несовершеннолетним и отсутствием работы, связанной с присмотром за детьми. Судебное разбирательство назначено на 25 мая.

В ноябре 2019 года стало известно, что американский медработник хранил на компьютере коллекцию детского порно. Следователи нашли на компьютере Патрика Мэннинга (Patrick Manning) более двух тысяч эротических кадров с участием детей разного возраста. В конечном счете преступнику вынесли приговор и посадили в тюрьму, ему также запретил контактировать с людьми, не достигшими 18-летнего возраста.