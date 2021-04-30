Автора книги «В поисках оргазма» заподозрили в новых эпизодах педофилии

Автора эротической книги «В поисках оргазма» Дмитрия Стародубцева, арестованного за изнасилование 11-летней школьницы, заподозрили в новых эпизодах педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ранее Стародубцева и его сообщника обвинили в растлении детей, не достигших 14 лет. Заявление в полицию на мужчину написала 24-летняя женщина, — по ее словам, сожитель матери изнасиловал ее в возрасте 11 лет. Писателю вменили три эпизода изнасилований.

Однако в настоящее время выяснилось, что подобных эпизодов было гораздо больше. Сейчас Стародубцева подозревают в девяти случаях сексуального насилия.

Фигуранты дела вступали в отношения с одинокими матерями, чьи дочери становились жертвами педофилов.

Как уточняет «112», Стародубцев мог вдохновляться своими преступными действиями для последующего написания эротических произведений.

Стародубцев издал серию эротических романов, один из них вошел в лонг-лист премии «Национальный бестселлер» в 2009 году. Он также участвовал в рекламной кампании в поддержку первого президента России Бориса Ельцина в 1990-х.