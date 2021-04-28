Росгвардейца приговорили к 14 годам за сексуальное насилие над мальчиком

Суд в Перми приговорил лейтенанта Росгвардии Сухроба Ерова по обвинению в сексуальном насилии над 11-летним мальчиком к 14 годам колонии строгого режима. Об этом в среду, 28 апреля, сообщает издание Znak.

Еров частично признал вину в содеянном. Как сообщает Telegram-канал «Зона права», мужчина обязан выплатить миллион рублей потерпевшей стороне.

По данным следствия, в сентябре 2020 года злоумышленник проник в квартиру к женщине-инвалиду и пытался ее изнасиловать. Однако потерпевшую стал защищать 11-летний сын. Затем сотрудник силового ведомства совершил сексуальное насилие над ребенком и покинул жилище пострадавших.

Мужчине вменили пункт «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), часть 1 статьи 132 УК через часть 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также часть 1 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище») УК РФ.