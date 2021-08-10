Осужденному за насилие над ребенком экс-сотруднику Росгвардии отменили приговор

Центральный окружной военный суд в Перми отменил приговор бывшему сотруднику Росгвардии Сухробу Ерову, осужденному по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Виновного приговорили к 14 годам колонии строгого режима в апреле 2021 года. Также с него взыскали один миллион рублей в пользу потерпевших. Последние обжаловали приговор, посчитав его слишком мягким. Дело направлено в нижестоящий суд на повторное рассмотрение.

По данным следствия, в сентябре 2020 года злоумышленник проник в квартиру к женщине-инвалиду и пытался ее изнасиловать. Однако потерпевшую стал защищать 11-летний сын. Затем сотрудник силового ведомства совершил сексуальное насилие над ребенком и покинул жилище пострадавших.