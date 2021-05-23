Депутаты подготовят проект об отмене моратория на смертную казнь для педофилов

Первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил, что проект об отмене моратория на смертную казнь для педофилов подготовят в Госдуме. Об этом пишет издание «Подъем».

Так, фракция «Справедливой России» уже вносила такую инициативу на рассмотрение, однако каждый раз ее отклоняли. По словам Емельянова, идея отменить мораторий получает все большую поддержку в обществе. «Но она не получает поддержки в Госдуме и в наших элитах, потому что возвращение смертной казни означает выход из Совета Европы», — сказал политик.

По его мнению, значительная часть отечественной элиты к такому не готова. В ближайшее время реализовать эту инициативу будет непросто.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что для педофилов нужно вернуть смертную казнь, отменив действующий в настоящее время мораторий. По словам чиновницы, лично она выступает за по крайней мере пожизненный срок для каждого педофила, потому что «почти в 100 процентах случаев случается рецидив».

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1997 году.