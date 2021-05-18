В Госдуме предложили вернуть смертную казнь после стрельбы в казанской школе

Возвращение смертной казни в России может помочь решить проблему стрельбы в школах. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Я считаю важным вернуться к вопросу о восстановлении смертной казни для изуверов, маньяков, убийц детей. <...> Ситуация зашла так далеко, что мы обязаны подумать о том, чтобы отсечь негодную плоть», — сказал депутат.

Затулин отметил, что его предложение поддержат все адекватные россияне. По его словам, в России идет война с массовыми убийствами, и в этой борьбе будут хороши все средства.

Он предположил, что страх смерти мог бы остановить нападавшего на казанскую гимназию №175. По его словам, на это указывает тот факт, что стрелок сдался, а значит не хотел умирать. Парламентарий добавил, что массовые убийцы появляются в обществе из-за недостатка воспитания и образования, интернета и экстремистских призывов.

Ранее с аналогичной инициативой об отмене моратория на смертную казнь выступил телеведущий Владимир Познер. Он указывал, что в странах со смертной казнью уменьшилось количество тяжких преступлений.

11 мая 19-летний выпускник гимназии №175 Ильназ Галявиев пришел в школу и открыл стрельбу. Погибли семеро детей и двое учителей, 24 человека получили травмы. Нападавший арестован, в СИЗО его поставили на учет как склонного к самоубийству.

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1997 году.