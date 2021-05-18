Познер призвал отменить мораторий на смертную казнь

Телеведущий Владимир Познер заявил, что выступает за отмену моратория на смертную казнь в России. С таким призывом он выступил в эфире авторской программы «Познер» на Первом канале.

«Я за отмену моратория на смертную казнь и за принятие закона, который отменяет смертную казнь, именно закона вместо моратория», — отметил он. Познер не пояснил, в чем состоит отличие нового закона от моратория, действующего в настоящее время.

Возвращение смертной казни стало активно обсуждаться после вооруженного нападения на гимназию в Казани 11 мая, отметил Познер. По мнению журналиста, людей, совершающих подобные преступления, никакие законы не останавливают. «Для них смертная казнь абсолютно не является чем-то сдерживающим», — уверен ведущий.

Познер также заметил, что по статистике в странах, где смертную казнь отменили, количество тяжких преступлений уменьшилось. При этом журналист призвал осознать, что казнь человека, даже за преступление, делает людей убийцами. «Все-таки самое тяжелое наказание — это пожизненное заключение. Подумайте сами: всю жизнь быть за решеткой и там умереть», — заключил он.

Ранее Познер поразмышлял о том, что почти у каждого человека в мире есть «фашиствующие тенденции». Журналист отметил, что для их искоренения необходима правильная система образования с самых юных лет.