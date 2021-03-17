Познер заметил «фашиствующие тенденции» почти у каждого человека

Ведущий Владимир Познер поразмышлял о том, что почти у каждого человека в мире есть «фашиствующие тенденции». Журналист заметил, что для их искоренения необходима правильная система образования с самых юных лет. Расшифровка беседы со зрителем опубликована на «Познер Online».

«В нас, в каждом человеке, намешано бог знает чего. И кстати, никто об этом лучше не писал, чем [Федор] Достоевский — это правда. И фашиствующие тенденции проявляются почти у каждого человека по разным поводам», — отметил он.

По словам ведущего, по итогам войны удалось победить фашистскую Германию, но «только идиот может сказать, что победили идеологию». Познер посчитал, что подобные тенденции являются «просто частью того, кто мы есть». «Можно ли это из нас вытравить? Плохое слово "вытравить", но как бы преодолеть», — добавил журналист.

Познер уверен, что система образования, в особенности школьного, может сыграть главенствующую роль в преодолении таких черт. Он пояснил, что именно в первых классах «формируется человек в значительной степени». Ведущий заключил, что больше всего ему нравятся школы, которые созданы в Швеции и Финляндии.

Ранее Познер заявлял о проявлениях фашизма в СССР. Журналист отмечал, что в принципе опасается фашизма, однако считает, что Россия через него уже прошла. При этом журналист уверен, что высокий риск популяризации фашизма возможен в США.