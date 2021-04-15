Познер допустил отказ от атеизма

Ведущий Первого канала Владимир Познер пообщался со зрителями и ответил на вопрос о том, допускает ли он отказ от атеизма. Расшифровка беседы опубликована на сайте «Познер Online».

Журналист сказал, что допускает любые события в жизни, поэтому старается не употреблять слово «никогда».

«Я думаю, что это не то что маловероятно, но бывают разные обстоятельства, и черт его знает. Я бы ответил вот так. На 99,9 процента не допускаю. Но 0,1 процента оставляю. Может быть», — сказал Познер.

По словам телеведущего, в жизни людей случаются разные непредвиденные обстоятельства. В качестве примера он вспомнил, что дважды болел раком и оба раза готовился к смерти. В те моменты он размышлял, нужно ли ему помолиться и встать на колени. В конце концов Познер отказывался от этих идей, потому что «внутри что-то есть, что не допускает».

«Но потом я подумал, а вот если бы что-то такое произошло с очень близким любимым человеком? Со мной — черт с ним. А вот с моей дочерью. Не знаю. Экстремальные ситуации предсказывать невозможно. Так что вот так ответил бы», — заключил журналист.

Ранее Познер назвал православие худшим из направлений христианства. Ведущий сказал, что в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических. Он добавил, что в православных государствах уровень жизни еще ниже, чем в католических.