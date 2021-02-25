Христиане ответили раскритиковавшему православие Познеру

Руководитель Всесоюзного содружества евангельских христиан Павел Колесников ответил журналисту Владимиру Познеру на критику православия. Представитель протестантов высказал свою точку зрения в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

Колесников назвал заявление телеведущего о религии, в котором он сравнил основные ответвления христианства, «определенной эскалацией».

«Что дало сравнение? Ничего, только напряжение. Я не восхваляю ни одно религиозное направление, хвалиться религией — это детство, хвалиться тем, что не практикуешь. Так практикуй! И я захочу узнать, почему ты так живешь? Почему ты так поступаешь? Чаще всего люди говорят о своей вере и убеждениях, а не доказывают это делами», — отметил Колесников.

Руководитель содружества евангельских христиан заявил, что при смешении государства и религии «происходит несостыковка». По его мнению, уровень жизни людей зависит не от их вероисповедания, потому что православие не устанавливает законы в стране.

«Я сторонник того, что церковь должна привносить в общество не религиозность, а образ жизни возвышенной, пример подражания. Это не зависит только лишь от религиозного взгляда, конфессии. Это зависит от самого человека, его отношения к вере, что он живет не только в храме, но и вне храма. Если человек уверовал в Бога и живет так, то он в своем подъезде и на работе ведет себя по вере. У него есть совесть перед Богом, он поступает в соответствии с ней», — выразил свою точку зрения Колесников.

Ранее Познер назвал православие худшим из направлений христианства. В программе «Церковь. Критика» ведущий сказал, что в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических. Он добавил, что в православных государствах уровень жизни еще ниже, чем в католических.

Вскоре после выхода передачи в эфир координатор движения «Сорок сороков» Владимир Носов предложил проверить законность высказываний Познера. Носов уверен, что критика православия нарушает закон об оскорблении чувств верующих.