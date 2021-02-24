Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих из-за критики православия

Журналиста и ведущего Владимира Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил координатор движения «Сорок сороков» Владимир Носов.

По словам активиста, необходимо проверить законность высказываний журналиста, в которых он подверг критике православие. «Оскорбление чувств верующих, конечно же, налицо», — уверен Носов.

Он подчеркнул, что про Познера и его позицию в отношении христианства и религий в целом известно давно. «Такое заявление Познера не выглядит чем-то вызывающим. Поскольку это личность, которая давно себя проявила в отношении России и православия, и народа, который проживает в нашей стране», — заметил активист.

Высказывание ведущего Носов посчитал очень сомнительным и неправильным. Он также добавил, что подобные комментарии «и так будоражат православную общественность».

Ранее Познер выступил с критикой христианства. В общении с протоиереем Александром Абрамовым он назвал православие худшим из ответвлений христианства и заявил, что принятие ортодоксальной веры можно считать «одной из величайших трагедий для России».