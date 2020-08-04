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Познер пояснил отказ верить в бога

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Владимир Познер
Владимир Познер
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с читателем пояснил свой отказ верить в бога. Его слова опубликованы на сайте «Познер Online».

Мужчина по имени Азамат поинтересовался у Познера, является ли он противником религии или же концепции бога. «Если же под словом "Бог" подразумевать наивысшую мораль и справедливость (совесть), которая, я убежден, имеется у каждого, остается вопрос — вы стараетесь жить по совести или нет?» — спросил читатель.

Познер в ответ на это заметил, что слово «Бог», написанное с большой буквы, имеет сугубо религиозное значение и «вовсе не является синонимом наивысшей морали и справедливости». «Я в Бога не верю. Это не значит, что я против религии. Просто лично я в Бога не верю», — заявил ведущий.

Он также подчеркнул, что не является противником религии, а выступает против церкви. Он подчеркнул, что она имеет к религии такое же отношение, как «ЦК КПСС имел к теории коммунизма». Также он призвал людей не путать совесть с верой.

Ранее Познер рассказал, как пришел к отрицанию бога. Он заявил, что, будучи ребенком, задавал вопросы о сотворении мира отцу, который был неверующим. Позднее журналист осознанно пришел к атеизму, перед этим неоднократно прочитав Библию (Ветхий Завет и Евангелие).

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