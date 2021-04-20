Познер рассказал о нарушении закона

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал в интервью журналистке Алене Долецкой, как однажды едва не попал в тюрьму из-за драки. Выпуск опубликован на YouTube-канале Masters Of Taste.

По его словам, это произошло в СССР, когда он учился на первом курсе университета. «У меня был приятель Семен. У него была девушка Ирма, у меня была девушка Вера. И мы стояли на остановке у клубной части МГУ на Ленинских горах. Подошел геолог — в черном форме, с вензелями, сильно выпивший», — сказал Познер.

Журналист вспомнил, что тот начал приставать к Ирме и оскорбил ее из-за еврейской внешности. «Ну, я ему врезал — он упал. Я ждал, чтобы он встал, но он не встал. Но появился милиционер, меня увезли в отделение у Киевского вокзала», — заявил он.

Познер рассказал, что начальник отделения заявил, что в СССР не решают вопросы кулаками. «Он взял мои показания и порвал. Объяснив, что мне грозит пять лет тюрьмы», — заключил журналист.

Ранее Познер назвал одним из самых счастливых моментов в жизни возвращение в Нью-Йорк — город, в котором он провел детство и в котором не был более 30 лет из-за закрытых границ СССР. Журналист добавил, что описать то счастье, которое он испытал по прибытии в город, просто невозможно.