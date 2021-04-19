Познер перечислил преимущества российских женщин перед мужчинами

Журналист и телеведущий Владимир Познер перечислил преимущества, которыми, по его мнению, женщины обладают перед мужчинами. О достоинствах россиянок он рассказал в интервью журналистке Алене Долецкой для YouTube-канала Masters of Taste.

Долецкая предложила Познеру выбрать между патриархатом и матриархатом. «А можно без того и без другого?» — пошутил в ответ телеведущий, однако затем добавил, что предпочитает матриархат.

«Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно», — объяснил Познер. Он подчеркнул, что считает российских женщин необыкновенно красивыми и сильными, а Россию назвал женской страной.

«Мужчин красивых немного, на мой взгляд. Они ноющие, они пьющие, женщины их поддерживают. Женщина и дома, и на работе, и дети», — отметил журналист. По его словам, именно поэтому иностранцы охотно женятся на россиянках, а иностранки неохотно выходят замуж за россиян.

В заключение он добавил, что в то же время в русском языке существуют пословицы вроде «курица не птица, баба не человек», «баба с возу — кобыле легче». «Это же ведь черт знает что на самом деле!» — резюмировал Познер.

Ранее Познер назвал одним из самых счастливых моментов в жизни возвращение в Нью-Йорк — город, в котором он провел детство и в котором не был более 30 лет из-за закрытых границ СССР. Журналист добавил, что описать то счастье, которое он испытал по прибытии в город, просто невозможно.