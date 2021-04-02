Познер назвал возвращение в Нью-Йорк одним из самых счастливых моментов в жизни

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал одним из самых счастливых моментов в жизни возвращение в Нью-Йорк — город, в котором он провел детство и в котором не был более 30 лет из-за закрытых границ СССР. Своими воспоминаниями он поделился в разговоре с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека». Выпуск опубликован на YouTube.

По словам Познера, когда он не мог поехать в США, ему часто снилось, что он в Нью-Йорке. «А потом я просыпался в слезах от того, что это только сон», — отметил журналист. Когда ему все-таки разрешили поехать в США, поездка казалась ему сном, но в какой-то момент он поверил в реальность происходящего.

В аэропорту журналиста встретил автомобиль, который прислал Фил Донахью — телеведущий, с которым они вместе работали над телемостом Ленинград-Сиэтл. Примерно через 20 минут в пути Познер увидел контуры Нью-Йорка.

«Вы знаете, это, наверное, был один из моментов наивысшего счастья. Вот это ощущение, что я наконец возвращаюсь домой. Что я наконец вижу то, о чем я столько лет мечтал», — поделился журналист и добавил, что передать то счастье, которое он испытывал по возвращении в Нью-Йорк, просто невозможно.

Во время беседы с Корчевниковым Познер также вспомнил о то, что был строгим родителем и однажды дал сильную пощечину дочери Екатерине. Журналист признался, что испытал ужас от своего поступка, и подчеркнул, что с того момента решил всегда вести себя по-другому с детьми.