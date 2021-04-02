Познер раскаялся за кровавую пощечину дочери

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что был строгим родителем и однажды дал сильную пощечину дочери Екатерине от первой жены, филолога Валентины Чемберджи. В интервью Борису Корчевникову в шоу «Судьба человека» на «России 1» журналист раскаялся за свой поступок.

«Один раз я ей дал пощечину, она совсем маленькая была. Катя очень плохо ела — она могла набрать за щеку еды и так час сидеть. Однажды, когда ее кормил, я потерял терпение и ударил ее вот так, у нее кровь пошла из носа», — вспомнил он.

По словам Познера, он испытал ужас от своего поступка. «Стал извиняться перед ней, она этого уже не помнит. А я запомнил и понял, что веду себя с дочкой так, как со мной вел себя мой отец, хотя он и не ударял меня», — добавил ведущий.

Журналист подчеркнул, что с того момента решил всегда вести себя по-другому с детьми: и с дочерью, и с приемным сыном в будущих отношениях. Познер отметил, что стал отцом в 26 лет, а с первой супругой расстался, когда Екатерине было шесть лет.

Ранее Познер поразмышлял о том, что почти у каждого человека в мире есть «фашиствующие тенденции». Журналист отметил, что для их искоренения необходима правильная система образования с самых юных лет.