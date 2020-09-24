Познер раскрыл подробности двойного исцеления от рака

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как дважды лечился от рака и каждый раз исцелялся от смертельно опасного заболевания. В интервью гендиректору канала «Дождь» Наталье Синдеевой он раскрыл подробности лечения и свои переживания в те периоды. Видео опубликовано на YouTube.

По словам журналиста, ему было 59 лет, когда первый раз врачи диагностировали онкологию. В это время он жил и работал в Нью-Йорке. «У меня были некоторые мысли, что может быть такой диагноз, рак предстательной железы, так как испытывал некоторые затруднения. Но рядом с этим были мысли о том, что все-таки "нет", не надо себя пугать», — отметил Познер.

Ведущий подчеркнул, что тут же испытал растерянность и начал задумываться о том, что, вероятно, ему осталось недолго жить. «Не было мысли о том, почему я. Но была о том, что "как же мне не повезло"», — пояснил он.

Познер подчеркнул, что для него было неприемлемо в 59 лет «перестать быть мужчиной в какой-то степени». Он отметил, что после успешной операции врач рассказал ему об излечении, так как опухоль обнаружили на ранней стадии. «Обычно же требуется минимум пять лет, чтобы сказать о таком», — добавил журналист.

«А когда второй раз — это вообще, конечно, трудно было перенести. Потому что думал: "Ну елки-палки, ну одного раза не хватит?" Это была прямая кишка», — вспомнил ведущий. Познер заметил, что онкологию нашли во время осмотра у специалиста, когда ему было 80 лет.

Услышав о возможных последствиях от операции, журналист заявил, что не будет соглашаться и лучше проживет столько, сколько сможет. «Я так жить не хочу», — вспомнил Познер свои слова в общении. Он обследовался у семи разных врачей в пяти странах мира, чтобы понять, как действовать дальше. В итоге он согласился на более простую операцию у немецкого врача. «Прошло шесть лет, все получилось так, как он хотел», — подчеркнул Познер.

Ранее Владимир Познер подтверждал, что дважды перенес рак и каждый раз сумел победить опасную болезнь. В настоящее время Познеру 86 лет, он посол международной программы «Вместе против рака».

Владимир Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Журналист стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах.