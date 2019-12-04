Познер рассказал о двойном исцелении от рака

Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.

«Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак», — отметил он. По информации издания, впервые у Познера обнаружили рак в 1993 году.

Врачи американской клиники сообщили ведущему, что диагностировали у него опухоль предстательной железы. Так как болезнь нашли достаточно рано, то в результате проведенной операции ему удалось успешно вылечиться.

«Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться», — рассказал он о том периоде. В настоящее время Познеру 85 лет, он — посол международной программы «Вместе против рака».

По словам журналиста, как человек публичный и вызывающий у людей доверие, он действительно способен повлиять на отношение людей к онкологии.

В общении с поклонником Познер заявлял, что не боится смерти, так как понимает ее неизбежность. Журналист посоветовал принять то, что человек смертен. По его словам, несмотря на пожилой возраст, он хорошо себя чувствует, а «голова продолжает работать».

Владимир Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер», которая выходит на Первом канале с 2008 года. Журналист стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Познер вел телемост со стороны Москвы, а из США на связь выходил ведущий Фил Донахью.

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