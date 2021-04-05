Познер назвал себя почетным кахетинцем и пообещал грузинам вернуться

Ведущий Первого канала Владимир Познер пообещал, что в будущем намерен вернуться в Грузию, несмотря на недавний негативный опыт пребывания в стране. В реплике в эфире авторской программы он указал, что не обижен ни на кого из-за случившегося. Расшифровка его речи опубликована на сайте «Познер Online».

«Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию — это безусловно», — заверил он.

Журналист назвал произошедшее с ним частью «отчаянной политической борьбы» внутри Грузии. «Оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода — не знаю, как это назвать — шабаш, что ли», — считает Познер.

Он заключил, что «любители бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, есть во всех странах», и призвал не обращать на них внимания.

Ранее Познер заявлял, что не намерен комментировать ситуацию с протестами в Тбилиси из-за его приезда в столицу Грузии.

Прилет журналиста в Тбилиси в конце марта вызвал массовую акцию протеста. Познер планировал по сложившейся традиции отметить день рождения в Грузии, однако этому помешали демонстранты, устроившие протест возле гостиницы, в которой остановился ведущий. Они осудили его за слова о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии, забросали отель яйцами и написали на асфальте возле здания «Вон из Грузии». В результате Познеру пришлось вернуться в Москву.