Осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси связали с визитом Познера

Осквернение памятника А. С. Грибоедову в Тбилиси и акции из-за визита в Грузию российского журналиста Владимира Познера — явления одного порядка. Два этих события связала в комментарии на сайте российского министерства иностранных дел официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат заявила, что осквернение памятника вызывает недоумение и отторжение — особенно на почве того, какой вклад Грибоедов внес в историю обеих стран и связь между их народами.

«Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи», — подчеркнула Захарова.

Прилет журналиста Владимира Познера в грузинскую столицу вызвал массовую акцию протеста. Демонстрантам не понравились сделанные ранее заявления Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Позднее полиция оштрафовала журналиста и еще около 30 человек за намерение провести массовое мероприятие по случаю его 87-летия.

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