Памятник Грибоедову в Тбилиси исписали словами «Россия — зло»

В Тбилиси осквернили памятник русскому писателю, дипломату Александру Грибоедову. Об этом на своей странице в Facebook сообщил международный обозреватель издания «Коммерсантъ» Максим Юсин.

Постамент памятника неизвестные исписали словами «Россия — зло» и «Познер — ***».

Инцидент произошел на фоне акций протеста после визита российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Полиция оштрафовала Познера и еще около 30 человек за нарушение карантинных мер во время визита в Грузию. Помимо этого крупный штраф был выписан гостинице, в которой должен был состояться праздник. В настоящее время Познер уже покинул страну и находится в России.

Грибоедов известен своим участием в разработке Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны, начавшейся в 1826 году. По условиям соглашения, к Российской империи отошла территория Восточной Армении. Грибоедов также сыграл ключевую роль в переселении из Персии десятков тысяч армян в созданную Армянскую область с центром в Ереване (тогда — Эривань).

Грибоедов был похоронен в 1829 году около храма Святого Давида Гареджийского на горе Мтацминда в Тбилиси, где он жил в начале 1820-х годов.