В Ереване осквернили памятник Грибоедову

Радикальный активист облил краской памятник русскому писателю, дипломату Александру Грибоедову, установленный в Ереване. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Sputnik Армения».

О причастности к инциденту заявил сын армянского радикала Шанта Арутюняна Шаген. Он подчеркнул, что облил красной краской «памятник послу Российской империи, писателю Грибоедову в ответ на закраску доски Нжде».

Материалы по теме Как Бандера над Парижем В бывшем СССР нацистские пособники все чаще превращаются в героев

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Владимир Карапетян осудил осквернение памятника Грибоедову. По его словам, проявлениям вандализма не место в армянском обществе. При этом Карапетян отметил, что правоохранительные органы в настоящий момент проводят расследование и готовят материалы для возбуждения дела по факту осквернения памятника.

Ранее появилась информация о том, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской памятная доска в честь идеолога армянского национального движения Гарегина тер-Арутюняна (Нжде). Посольство Армении в России выразило глубокое возмущение в связи с инцидентом. Глава МИД республики Зограб Мнацаканян назвал демонтаж доски «странной историей».

21 ноября Пашинян предостерег Россию от оценок деятельности сотрудничавшего с верхматом армянского национального героя Гарегина Нжде, сравнив его с Вячеславом Молотовым. При этом он указал на то, что Ереван не делает различий между Нжде и советским маршалом Иваном Баграмяном, потому что они оба «сражались за Армению, за армян».

Грибоедов известен своим участием в разработке Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны, начавшейся в 1826 году. По условиям соглашения, к Российской империи отошла территория Восточной Армении. Грибоедов также сыграл ключевую роль в переселении из Персии десятков тысяч армян в созданную Армянскую область с центром в Ереване (тогда — Эривань).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru