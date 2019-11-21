Пашинян напомнил России о контактах с Третьим рейхом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предостерег Россию от оценок деятельности сотрудничавшего с верхматом армянского национального героя Гарегина тер-Арутюняна (Нжде), сравнив его с Вячеславом Молотовым. Об этом он заявил во время встречи с российскими журналистами, передает «Коммерсантъ».

По его словам, власти Армении и России никогда не обсуждали свои взгляды на историческую роль Гарегина Нжде. Он добавил, что эта дискуссия в большей степени развивается с отношениях с Азербайджаном. Так армянский премьер прокомментировал недавний инцидент в российском Армавире, в ходе которого местный депутат закрасил черной краской мемориальную доску в память о Нжде. По его словам, «установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа». Эти действия осудило посольство Армении в России.

Пашинян указал, что Ереван не делает различий между Гарегиным Нжде и советским маршалом Иваном Баграмяном, потому что они оба «сражались за Армению, за армян». Говоря об общении Нжде с Третьим рейхом, Пашинян напомнил, что такое общение имело место и в биографии наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. «Если хотите поставить знак равенства между теми, кто общался с нацистами, давайте. Давайте начнем с Молотова», — заявил армянский премьер.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил руководство Армении в героизации «фашистского палача и предателя Гарегина тер-Арутюняна». Пашинян в ответ заявил, что тот факт, что Гарегин Нжде умер в заключении во Владимирской тюрьме, не доказывает, что он являлся врагом советского народа.

Гарегин тер-Арутюнян (Нжде) — лидер армянского национально-освободительного движения начала XX века, сражался в первой Балканской войне против Османской империи. Впервые был арестован за свою националистическую деятельность еще в Российской империи в 1909 году, после революции в начале 1920-х годов возглавил отряды сепаратистов, боровшихся с Красной армией. До Второй мировой войны находился в эмиграции, затем вернулся и наладил связи с Третьим рейхом, уговаривая Гитлера напасть на Турцию. В статусе генерала формировал военизированные армянские добровольческие батальоны в составе вермахта, также его фамилия стоит под документом, в котором лидеры армянского националистического движения «Дашнакцутюн» предлагают Берлину создать в Армении колонию.

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