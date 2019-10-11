Президент Азербайджана обвинил Армению в героизации «фашистского палача»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал премьер-министру Армении на героизацию пособника режима Третьего рейха. Об этом сообщает РИА Новости.

Дискуссия между лидерами двух стран состоялась 11 октября на саммите стран СНГ. Алиев отметил, что главы стран содружества неоднократно выступали против героизации пособников Адольфа Гитлера, и напомнил, что в Ереване стоит памятник известному националисту.

«Прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», — подчеркнул президент.

Алиев также процитировал доклад МИД России, в котором подтверждалась связь Нжде с нацистами и его арест советскими властями.

В ответ Пашинян заявил, что Гарегин Нжде боролся против турецкой оккупации, а тот факт, что он умер в заключении во Владимирской тюрьме, не доказывает, что он являлся врагом советского народа. Слова Алиева он назвал неуважением к армянскому народу и попыткой субъективной интерпретации истории.

Гарегин тер-Арутюнян — лидер армянского национально-освободительного движения начала XX века, сражался в первой Балканской войне против Османской империи. Впервые был арестован за свою националистическую деятельность еще в Российской империи в 1909 году, после революции в начале 1920-х годов возглавил отряды сепаратистов, боровшихся с Красной армией. До Второй мировой войны находился в эмиграции, затем вернулся и наладил связи с Третьим рейхом, уговаривая Гитлера напасть на Турцию. В статусе генерала формировал военизированные армянские добровольческие батальоны в составе вермахта, также его фамилия стоит под документом, в котором лидеры армянского националистического движения «Дашнакцутюн» предлагают Берлину создать в Армении колонию.

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