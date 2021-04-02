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Саакашвили назвал Познера врагом Грузии и старым кагэбэшником

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Фото: РИА Новости

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, прокомментировал скандал с приездом в Тбилиси российского журналиста Владимира Познера. Об этом сообщает «Грузия Online».

«Познер — старый кагэбэшник, которого Путин выкатил в 2008 году — он негласный враг Грузии!» — заявил Саакашвили.

Он добавил, что вместе с Познером в Грузию приехали представители российских государственных СМИ. Политик назвал их генералами гибридной войны.

«Да, к гостю нужно относиться как к гостю, а к врагу — как к врагу!» — объявил Саакашвили и отметил, что гордится грузинской молодежью.

Прилет Познера в Тбилиси 31 марта вызвал акцию протеста. Некоторым гражданам не понравились заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии.

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