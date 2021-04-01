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Грузия назвала Саакашвили виновным в протестах против Познера

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Кадр: Sputnik Georgia - все о Грузии / YouTube

События, связанные с частным визитом в Грузию журналиста Владимира Познера, были спровоцированы оппозиционной партией «Единое национальное движение» и ее лидером, бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Виновного в массовых протестах в Тбилиси назвал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает «Интерфакс».

«Цель самой деструктивной силы и ее лидера Саакашвили — саботаж и нанесение максимального урона Грузии, подрыв имиджа нашей страны», — заявил Гарибашвили и подчеркнул, что форма протеста оппозиционеров была совершенно неприемлемой и выходила за рамки «цивилизованных норм и грузинских стандартов».

Премьер-министр также заметил, что произошедшее в очередной раз доказало «абсолютную деградацию» указанной партии, с которой «цивилизованный диалог невозможен». Он добавил, что действия группы были осуществлены на фоне, когда страна частично открылась для туристов.

Прилет Познера в Тбилиси в среду, 31 марта, вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления ведущего о том, что Абхазия никогда не станет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии». В результате Познер покинул страну.

Абхазия провозгласила независимость после войны с Грузией 1992-1993 годов. В августе 2008-го Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

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