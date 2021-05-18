Школу в Казани эвакуировали после сообщения о бомбе от «сообщника Галявиева»

Школа №67 в Казани была эвакуирована после письма с сообщением о якобы заложенной бомбе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В мэрии отметили, что детей разместили в другом учебном заведении. В здании работают кинологи и спасатели, снаружи дежурят пожарные, скорая и полиция.

В Telegram-канале издания «Подъем» уточняется, что в записке ее автор указал, что он «сообщник» Ильназа Галявиева, который расстрелял учеников и педагогов в казанской гимназии №175. «Помните, как в 175-й мой сообщник прибил почти 300 килограммов человечины», — говорилось в тексте.

Нападение на школу №175 произошло утром 11 мая. Вооруженный 19-летний Галявиев открыл стрельбу в здании, погибли семеро детей и двое преподавателей, еще 24 человека пострадали. Возбуждено дело о массовом убийстве, нападавший арестован.

15 мая в Казани из-за информации о минировании были эвакуированы 15 школ. До этого аналогичная волна сообщений прокатилась по Москве.