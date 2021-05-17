Заявивший о нападении на школу подросток пригрозил подруге полицией

16-летний школьник из Москвы по имени Матвей заявил, что напишет заявление в полицию на тех, кто пустил слухи о планируемом им массовом расстреле, сообщает Life.

Он опасается испорченной репутации и жалуется, что из него «могут сделать второго Ильназа». Кроме того, подросток написал девочке, которая, по его мнению, распространяла клевету, и попытался выяснить, от кого она узнала ложную информацию о предполагаемом 21 мая теракте.

«Если ты скажешь, что никто тебе не говорил или не помнишь, кто именно, то именно с тебя и будут в дальнейшем спрашивать сотрудники полиции больше всего», — пригрозил в сообщениях Матвей.

По словам девочки, рассказавшей о возможных планах подростка, он удалил из общих чатов все сообщения, где говорил о подобном, но сохранились высказывания Матвея о стрельбе в Казани, в которых он сравнил кабинет школы №175 с тиром.

Ранее стало известно, что московский подросток рассказал подруге о своих планах совершить массовый расстрел в своей школе. Правоохранителям он позднее заявил, что не хотел устраивать убийство, но при обыске в его квартире нашли пневматические автомат, пистолет и один револьвер.

11 мая сообщалось о нападении на казанскую гимназию №175 на улице Файзи. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве.