В принявшей учеников гимназии Казани школе усилили охрану бойцами Росгвардии

Учеников гимназии №175, на которую ранее напал бывший студент, временно перевели в соседнюю школу №174. Об этом сообщает ТАСС.

Директор учебного заведения Резеда Харисова сообщила, что охрана была усилена двумя сотрудниками Росгвардии. Кроме того, в школе есть металлоискатели, магнитная пленка, кнопка тревожности и 18 камер видеонаблюдения. Охраной здания занимается частное предприятие.

«После этой ситуации у нас усилена охрана безопасности. Нам предоставили двух охранников Росгвардии. Весь коллектив прошел еще раз инструктаж, на котором отрабатывали действия администрации, коллектива, учеников», — рассказала Харисова.

Нападение в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошло утром 11 мая. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли 9 человек, пострадали 24. Галявиева заключили под стражу, его обвиняют в массовом убийстве. На допросе бывший студент называл себя богом, соответствующая надпись была и на его маске в момент атаки.